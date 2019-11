Azzurri stasera in Bosnia, con la qualificazione già in tasca. Ma Mancini attente risposte da alcuni singoli in vista dell’Europeo.

In panchina sia Castrovilli che Chiesa, sembra essere ormai chiara la scelta di formazione di Roberto Mancini. 4-3-3 con Donnarumma in porta; Florenzi, Bonucci, Acerbi ed Emerson Palmieri in difesa; Zaniolo, Jorginho e Barella a centrocampo; con Bernardeschi ed Insigne a supporto di Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI

Bosnia-Italia (ore 20.45 in diretta tv su Rai 1)

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic. CT Prosinecki.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Zaniolo, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. CT Mancini.

Arbitro: Scharer (Svizzera).