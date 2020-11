Bosnia-Italia, Evani: avversario che crea sempre problemi

Evani presenta la sfida decisiva della sua nazionale contro la Bosnia decisiva per il primato in Nations League.

“E’ vero, la Bosnia non ha ottenuto grandi risutati, ma ci ha creato sempre grossi problemi. Dovremo limitare i rischi, Dzeko sarà assente ma la Bosnia ha in organico altri giocatori forti e noi dovremo essere bravi come squadra. Mancini è molto dispiaciuto di non esserci, cercheremo di non far pesare la sua assenza. Ci siamo costruiti la possibilità di chiudere in testa il girone, sarebbe brutto non arrivare primi. Sappiamo però che affronteremo una squadra che non regalerà nulla. E poi sappiamo che tutti contro l’Italia danno sempre il massimo”. Circa la formazione, Evani sottolinea che “stiamo valutando il recupero tutti i giocatori, qualcosina cambierà ma non molto rispetto alla formazione di domenica”.