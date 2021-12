Gli agenti della Polizia Stradale di Imperia stamane hanno riferito che lo scorso 10 dicembre hanno arrestato un “passeur” straniero nel contesto dei controlli effettuati per il contrasto dell’immigrazione illegale e la vigilanza delle tratte autostradali, interessate da tempo dai frequenti episodi di migranti che cercano di raggiungere il territorio francese nascondendosi all’interno di camion diretti in Francia.

Si tratta di un 36enne, di cui la Polizia non ha fornito la nazionalità, che è stato sorpreso a nascondere extracomunitari all’interno di due Tir in sosta presso l’area di servizio “Bordighera Nord” dell’Autostrada A10 Savona-Ventimiglia, con l’intento di farli entrare illegalmente in Francia.

Tale fenomeno negli ultimi mesi è aumentato, motivo per cui la Polizia di Stato, su disposizione del Prefetto di Imperia, è costantemente impegnata in questa zona in servizi mirati coordinati dalla locale Questura.

Il monitoraggio della Polizia ha consentito di ricostruire le modalità degli spostamenti. Accade di frequente che nelle prime ore del mattino gruppi di soggetti stranieri, dopo aver risalito i sentieri della collina guidati da soggetti esperti ai quali corrispondono delle ingenti somme di denaro, giungano in prossimità del guardrail autostradale e, dopo aver attraversato entrambe le carreggiate dell’autostrada, vengano fatti salire sui rimorchi che ripartono in direzione Francia.

Mentre coloro che gestiscono ed accompagnano i gruppi, riattraversano la carreggiata facendo perdere le proprie tracce nella fitta vegetazione.

In questo contesto, sono stati organizzati ulteriori specifici servizi della Polizia, finalizzati ad individuare i responsabili e, la notte del 10 dicembre scorso, gli agenti hanno potuto fermare e arrestare uno dei “passeur”, sorpreso più volte ad attraversare le carreggiate autostradali per ispezionare i veicoli in sosta alla ricerca di eventuali vani dove stipare le persone che aveva al seguito.

Quella notte in particolare, 7 delle 15 persone (provenienti dall’Iran, dall’Iraq e dall’Afghanistan e con un’età compresa tra i 16 e i 40 anni) sono state trovate stipate sotto la pancia dei camion, in un vano porta bancali, in condizione di pericolo per la propria incolumità.

I migrantiui, accertate le loro buone condizioni di salute, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura di Imperia per i successivi accertamenti sulla loro posizione sul territorio italiano.