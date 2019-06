Blocco aumenti pedaggi autostradali fino al 15 settembre

Buone notizie per quanto riguarda gli aumenti dei pedaggi autostradali che sarebbero dovuti avvenire il 1 luglio e invece verranno fatti slittare al 15 settembre. Insomma un piccolo aiuto per i cittadini che viaggiano, soprattutto in questo periodo di vacanze.

A tale proposito il vice premier Di Maio ha commentato: “Il ministro Danilo Toninelli aveva già bloccato gli aumenti dei caselli autostradali fino a giugno e ora tutti i concessionari, tra cui anche Autostrade per l’Italia, hanno deciso che, fino al 15 settembre, non ci saranno i rincari che avrebbero dovuto invece scattare dal primo luglio. Questo risultato non è frutto del caso, bensì di volontà politica: quella di ottenere risultati per i cittadini, che è mancata per troppo tempo in Italia”.