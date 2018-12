Blitz internazionale contro la ‘ndrangheta della locride

E’ in corso in queste ore ad opera della polizia e della guardia di finanza un blitz internazionale contro la ‘ndrangheta.

Sono 90 le misure cautelari che le forze di polizia stanno eseguendo in Italia e, in collaborazione con le autorità dei paesi interessati, in Germania, Olanda, Belgio e in alcuni paesi del Sud America.

L’indagine è coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e riguarda diversi importanti esponenti di famiglie storiche della ‘ndrangheta operante nella Locride.

Le accuse nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento vanno, a vario titolo, dall’associazione mafiosa al riciclaggio, dall’associazione dedita al traffico internazionale di droga alla fittizia intestazione di beni e altri reati aggravati dalle modalità mafiose.

Il blitz di oggi è il frutto di un lungo lavoro investigativo svolto da una squadra investigativa comune costituita presso Eurojust tra la magistratura e le forze di polizia di Italia, Paesi Bassi e Germania.

Seguono aggiornamenti.