Domenica 18 ottobre alle 9, andrà in onda su Rete 4 una puntata di, I viaggi del cuore dedicata a Genova

«Un’occasione per far conoscere a un pubblico sempre più vasto le bellezze storiche e architettoniche del nostro territorio – spiega l’assessore al Turismo Laura Gaggero – Genova è una città con un alto numero di santuari e fortemente connotata rispetto al turismo religioso. Molte destinazioni sono state inserite nella carta turistica e nel portale di promozione, a partire dalla Cattedrale di San Lorenzo, maestoso edificio che conserva le ceneri di San Giovanni Battista, per arrivare al santuario della Guardia, molto amato e conosciuto dai genovesi».

Condotto da don Davide Banzato, I viaggi del cuore è un format tv culturale e spirituale che racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso i santuari e le mete di pellegrinaggi che arricchiscono il nostro Paese, con testimonianze di vita e approfondimenti tematici di esperti e scrittori. Il programma è ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset Consuelo Bonifati.La puntata dedicata alla nostra città mostrerà alcuni dei luoghi sacri più importanti per storia e bellezza, come la Cattedrale di San Lorenzo, il Santuario di Nostra Signora della Guardia, il convento e la farmacia di Sant’Anna e la Cappella Ducale.

Le riprese sono state realizzate la scorsa estate con il supporto della Direzione Marketing Territoriale e Promozione della città del Comune di Genova, in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Genova e con il supporto di Genova Liguria Film Commission.