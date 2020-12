Bassetti: festeggerò Natale con la mia famiglia, nessun decreto me lo può togliere

“L’albero e il Presepe sono pronti. Sarà un Santo Natale molto diverso. Intanto sarà il primo solo, senza mamma e papà. Festeggerò con la mia famiglia, che nessuno mi può togliere. Nessuna legge, nessun decreto, nessun politico, Nessuno. Il Natale senza famiglia non è Natale”.

Lo ha dichiarato ieri sera su fb il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“Forse – ha sottolineato il prof. Bassetti – avrebbero fatto meglio a dire che quest’anno il Natale si festeggiava il 15 agosto.

Sarebbe stato più facile (saremmo stati i primi e unici al mondo, ma qualcuno avrebbe potuto dire che lo facevamo perché eravamo più furbi e migliori degli altri).

Tanto qualcuno ha anche detto che Gesù Bambino poteva nascere 2 ore prima, senza far inorridire alcuno.

Dovrà essere un Natale di tradizione, di amore, di famiglia e di tanto rispetto delle regole che conosciamo.

Mi raccomando al buon senso, che spesso nel nostro bel Paese latita”.

In riferimento al vaccino anti Covid (quello della Pfizer è già disponibile in Gran Bretagna) il prof. Bassetti ha poi riferito: “Il vaccino per SarsCoV-2, se fosse gia’ disponibile, me lo farei iniettare domani, anche prima dell’approvazione”.