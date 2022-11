Basket – U17 della Landini di gran carriera

Lerici – L’ Under 17 continua ad essere un po’ il fiore all’occhiello della Landini Lerici, in questo primo scorcio di stagione cestistica, con la nettissima vittoria (al Palasport lericino) sulla Diego Bologna Spezia.

Gli “U17” biancorossi, che torneranno in campo il prossimo 8 Dicembre al Palauxilium genovese contro il Pgs, sono nel campionato regionale Gold di categoria in testa; seppur in coabitazione e con una partita disputata in più rispetto al Tigullio Sport Team di Santa Margherita Ligure.

Questa comunque l’attuale classifica: Tigullio Sport Team, Gino Landini Lerici, New Basket Ponente punti 6; Pgs Genova 4; My Basket Ge 2; Virtus Ge e D. Bologna Sp 0.

Questo infine il tabellino del match con la Bologna…

GINO LANDINI – DIEGO BOLOGNA 50 – 36

LANDINI LERICI: Lazzini, Sancarlo, Bodini, Andreani, Gradolazzo, Russo, Sammartano, Paganini, Cabano, Aricò, Biasiol, Bombardi. All. Ricci.

DIEGO BOLOGNA LA SPEZIA: Sommovigo, Bedini, Frione, Karreti, Sanna, Rotoli, Eghe, Isetti, Proni, Vincenzo, Ceniola, Raviselei. All. Rillo.