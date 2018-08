Basket, mercato: il Cus prende Leporati

Dopo il tesseramento di Lorenzo Costacurta dall’Aurora Chiavari arriva un altro colpo per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin, due volte campione in Serie C Silver nelle ultime due stagioni.

Trattasi di Davide Leporati, guardia classe ’99 cresciuta nel DLF e nella Diego Bologna e reduce da un anno in Serie C Gold e un anno di Serie C Silver alla CMC Carrara. Un rinforzo di qualità per gli Universitari, pronti a dare battaglia anche nel prossimo campionato.

Queste le dichiarazioni del nuovo giocatore biancorosso: «Ho scelto questa società perché penso sia una grande famiglia, composta da leader che fanno sì che la squadra giri bene, sia unita ed abbia un buon affiatamento, credo sia l’ambiente ideale per crescere umanamente e come giocatore. Inoltre questa squadra mi ha colpito soprattutto nella parte finale della stagione, dove nonostante mancassero giocatori chiave come Bestagno e Mangione, è riuscita a conquistarsi il titolo ed a sfiorare la Serie B. Merito della squadra e soprattutto dell’allenatore, il quale è riuscito nonostante gli infortuni a organizzare perfettamente la squadra. È un gruppo che ha tantissima voglia di vincere e si identifica perfettamente con il mio carattere. Non vedo l’ora di iniziare».