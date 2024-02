Basket – Lerici e Golfo dei Poeti okay

Lerici – In Poule Promozione di Divisione Regionale 1 ligure la Gino Landini Lerici, galvanizzata dalla prima vittoria ottenuta contro il Loano, fa visita al Pegli sabato 17/2 (ore 18); in linea di massima dovrebbe ancora mancare l’ala e vicecapitano Manuel Tripodi. Cogoleto-Tigullio, Loano-Next Step Rapallo e Pgs Auxilium Genova-Aurora Chiavari gli altri incontri nella 3.a giornata.

In Divisione Regionale 2 la Golfo dei Poeti Spezia riceve a Lerici l’ Aurora chiavarese…sempre sabato 17 alle sei pomeridiane. Gli altri incontri della 3.a giornata del girone di ritorno: All About Basket Ge-My Basket Ge A Centro Sestri Levante-Pontremolese, My Basket B-Futura Ge e Pro Recco-Santa Caterina.

Nella foto, tutti intorno a coach Gabriele Ricci, in un recentissimo allenamento della Landini