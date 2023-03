Basket – Landini Lerici senza playoff

Lerici – Landini Lerici battuto e senza playoff dopo la sconfitta di fronte alla Valpetronio per 68-59 a Casarza Ligure. Ce la fa invece ad accedere alla fase avanzata del campionato di Serie D regionale ligure il Follo, che a domicilio travolge la Bvc San Remo, per 107-52. Poi clamorosamente sconfitta sul suo parquet, per 62-60, la capolista Aurora Chiavari dal Villaggio; infine New Basket Ponente-Ospedaletti 75-63.

La Landini se la dovrà vedere nei playout con la proprio con Bvc sanremese al meglio delle tre gare (si gioca al Palabiagini lericino l’ 1 e il 22 Aprile e al Mercato dei Fiori sanremese il 16/4): chi la spunta si salva e l’altra retrocede in Promozione.