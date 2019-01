Bando per assunzione Agente di Polizia Municipale ad Alassio

Scade il 19 febbraio il bando per la copertura di un posto di collaboratore di vigilanza del Comune di Alassio

E’ stato indetto lo scorso 19 dicembre un Bando, che si rivolge a quanti in possesso della cittadinanza italiana, di età compresa tra i 18 e i 45 anni ed essere in possesso dei requisti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e dell’idoneità psico fisica prevista per le mansioni da ricoprire per il Comune di Alassio.

Il corpo di Polizia Municipale Alassina, infatti, dopo circa 15 anni di blocco delle assunzioni, ha emesso il bando per la copertura di un posto vacante in organico di “Collaboratore di Vigilanza” – cat. C a tempo pieno e indeterminato.

Pochi giorni ancora per rispondere al bando allegato e scaricabile al link