Bach e il suo tempo: a Voltri l’Orchestra da Camera di Voghera

Un concerto di musica barocca, che si inserisce nei festeggiamenti per i quarant’anni di attività del coro polifonico della chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo, oggi confluito nell’Associazione Voltrimusica, che per questa celebrazione ha in calendario una serie di eventi molto interessanti.

Si parte infatti con l’Orchesta da Camera di Voghera, che eseguirà un Concerto Grosso di Haendel e tre dei sei concerti brandeburghesi di Bach, per proseguire con la musica moderna degli “Alter Ego”, a seguire un concerto d’organo, attività per le scuole e prove aperte per scoprire la magia del canto corale.

La prima performance si svolgerà nella cornice barocca della chiesa di Sant’Anna, nella delegazione di Voltri, accanto al complesso scolastico “Andrea Ansaldo” in Salita Egeo, alle ore 21 di giovedì 27 settembre prossimo.

“I due autori, sono nati nello stesso anno ma si differenziano in maniera notevole”, spiega Agostino Chiossone, direttore artistico dell’Associazione Voltrimusica, “possiamo definirli due facce della stessa medaglia in ambito musicale: Bach che sintetizza il Barocco ed Haendel che lo proietta nel linguaggio galante; due maestri che hanno segnato in maniera indelebile la produzione musicale del tempo”.

Un percorso musicale del tutto significativo, che permetterà al pubblico di apprezzare i virtuosismi dei due famosi compositori.

Ingresso libero e gratuito.

Roberto Polleri