Avviso per vento di burrasca forte e per mareggiata intensa: le disposizioni

In merito all’Allerta meteo diramata dalla protezione civile, c’è un aggiornamento con un avviso riguardo il comune di Genova, per domani, per vento di burrasca forte e per mareggiata intensa.

Il Comune di Genova e la Protezione Civile comunica un Avviso per “vento di burrasca forte” per domani, Venerdì 02 Ottobre 2020 dalle ore 00.00 alle 23.59.

Entrano, così, in vigore le ordinanze n. 09/2016 e n. 60/2016 che prevedono:

Divieto di transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”;

Chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali;

Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

Inoltre, è presente anche l’Avviso per “mareggiata intensa” sempre per domani, venerdì 2 Ottobre 2020 dalle ore 00.00 alle 23.59 entra in vigore l’Ordinanza Sindacale n. 09/2017.

L’ordinanza dispone come debba essere evitato il transito o la permanenza nei luoghi maggiormente esposti al rischio prospicienti la battigia (arenili, scogliere ecc…), che potranno essere segnalati in prossimità degli accessi al mare ed alle scogliere, pubblici o in concessione aperti al pubblico, del territorio comunale con cartellonistica informativa;

Per i concessionari demaniali

A livello pratico i concessionari demaniali con strutture aperte al pubblico di esporre, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, in maniera visibile all’utenza, la cartellonistica informativa, da ritirarsi presso il Municipio di rispettiva appartenenza, garantendo nel tempo la permanenza del messaggio, in modo chiaro e ben visibile a tutti gli utenti;

Per quanto riguarda i cittadini

A tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti norme comportamentali di autoprotezione per il rischio di natura meteorologica (mareggiata intensa), particolarmente in concomitanza della diramazione di AVVISO Meteo associato al mare:

• seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alle pubblicazione sul sito www.allertaliguria.gov.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo;

• prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo;

• evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili;

• evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le

strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali;

• mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti

gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee;

• poiché le mareggiate sono sovente associate ad una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi).