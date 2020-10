Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana al 60° Salone Nautico

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato, alla Fiera di Genova, all’inaugurazione della 60^ edizione del Salone Nautico insieme alle autorità cittadine, regionali e nazionali.

“L’evento di oggi – ha detto Piana – riveste un particolare significato in questo anno così difficile non solo per la Liguria ma per l’Italia e il mondo intero. Mentre tutta la comunità è impegnata in uno sforzo collettivo per contrastare la diffusione e debellare definitivamente il Covid, il Salone 2020 rappresenta un segnale importante della ripartenza. Un merito particolare va riconosciuto agli organizzatori, a Regione Liguria e al Comune di Genova che, anche oggi, danno un passo importante verso il ritorno alla normalità”.