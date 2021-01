Alle ore 7:30 circa di oggi 22 gennaio, sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, è stato riaperto il tratto compreso tra Genova est e Genova Nervi in direzione Sestri Levante, chiuso durante la notte per consentire un intervento di ripristino pavimentazione in corrispondenza del km 5 circa. Al momento non si registrano code e intasamenti nel traffico. ABov