Autoguidovie Milano spa socio di minoranza nel progetto di fusione Amt-Atp

Autoguidovie potrebbe entrare come socio di minoranza nel progetto di fusione fra Amt e Atp

GENOVA 9 LUG L’azienda lombarda di trasporti Autoguidovie è pronta ad entrare come socio di minoranza nella futura azienda di trasporto urbano ed extraurbano genovese che nascerà dalla fusione di Amt e Atp.

Si delinea uno scenario in cui per il trasporto pubblico nell’area metropolitana genovese, accanto a un’unica azienda a maggioranza pubblica si affiancherebbe il socio di minoranza Autoguidovie senza ruoli gestionali.

L’azienda lombarda già ora azionista di minoranza di Atp Eesercizio srl – la società che gestisce il trasporto extraurbano nell’Area Metropolitana di Genova, secondo le indiscrezioni trapelate da Piazzale Mazzini, dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo nella nuova società frutto della fusione fra Amt e Atp.

Com’è noto, il Sindaco della Città della Lanterna Marco Bucci ha espresso più volte la volontà di tenere in mano pubblica il trasporto locale con aziende “in house” alle quali o alla quale affidare il servizio senza gara.

Autoguidovie, che detiene il 48,46% delle quote, non sarebbe intenzionata ad uscire da Atp Esercizio, e nel nuovo schema ipotizzato dovrebbe ridimensionarsi fino a scendere a un 6-7% delle quote per consentire, in un secondo momento, l’affidamento “in house” del servizio.

