Auto contro camion a Riccò del Golfo, due feriti lievi

Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi nel primo pomeriggio sulla strada ss1 Aurelia nel tratto tra San Benedetto e Riccò del Golfo per un incidente stradale. Un’autovettura con a bordo una giovane coppia procedeva in direzione verso La Spezia quando in una curva particolarmente stretta ha urtato contro un camion che procedeva in direzione opposta.

Nonostante l’urto violento che ha distrutto la parte anteriore dell’autovettura, i due occupanti non hanno riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le indagini del caso, un’ambulanza e l’automedica.