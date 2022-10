Aumentano gli stalli per gli scooter nel centro storico di Chiavari, sono 56 i nuovi parcheggi per ciclomotori

Aumentano gli stalli per gli scooter nel centro storico di Chiavari, appena realizzati in via Botti.

I lavori di predisposizione della segnaletica orizzontale sono terminati questa mattina.

“Un intervento necessario per agevolare la sosta dei motorini in un’area centrale tra il via Martiri della Liberazione e le scuole di via Delpino. Smantellato il cantiere che occupava una porzione della via, è stata ridisegnata la segnaletica permettendo così di aumentare il più possibile il numero di posti a disposizione dei cittadini – dichiara l’assessore Paolo Garibaldi – Gli stalli andranno a compensare anche i posteggi di piazza Verdi, dove sono in corso le operazioni di sistemazione dei sottoservizi e della pavimentazione”.