August Fest 2020 ad Albisola Superiore

In occasione del Ferragosto l’August Fest, 4 giorni dedicati alla gastronomia, musica, spettacoli di cabaret e mercatini dell’artigianato, a cura di Consorzio La Piazza ed Orion Eventi

Tutte le sere, dalle 18.00 alle 24.00, nell’area street food, sulla passeggiata E. Montale, zona piazzale Marinetti, numerose le proposte culinarie preparate e servite dai professionisti del cibo di strada a bordo dei loro Truck food! Dalle 10.00 alle 24.00 lungo la passeggiata E. Montale ed in piazza Scacchiera, saranno posizionati circa venti espositori, con le loro creazioni artistiche ed oggettistica, per shopping e idee regalo, in un mercatino tutto da scoprire.

Per tutte e quattro le sere, alle ore 21.30 presso la terrazza sul mare, sempre in passeggiata E. Montale, musica, teatro e cabaret.

Questo il programma degli eventi collaterali

Giovedì 13 agosto Nicole Magolie Band: Like a diamond live concert

Una serata con la straordinaria interprete di Cape Town che, con la sua band live, proporrà un viaggio intenso ed emozionante nella storia della grande musica pop internazionale, con la sua vocalità unica e coinvolgente. Con Nicole Magolie suoneranno Gabriele Gentile (piano), Michele Aloisi (basso), Folco Fedele (batteria). Dal pop al soul, dalle sonorità jazz fino alla dance, attraverso arrangiamenti che trasformano i classici in versioni nuove: un concerto capace di far rivivere la colonna sonora della nostra vita, con le canzoni di Etta James, Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, Alicia Keys, Annie Lennox…

Venerdì 14 agosto Progetto Festival: the best of Sanremo

Spettacolo musicale che ripercorre le tappe più significative del Festival di Sanremo e di 70 anni di musica italiana: un evento coinvolgente in cui vengono riproposte le più belle canzoni sanremesi con nuovi arrangiamenti e contributi video. I Progetto Festival sono Angela Vicidomini (voce), Alessio Briano (tastiere e cori), Andrea Balestrieri (batteria), Artan Selistha (chitarra e cori).

Sabato 15 agosto Mirko Darar in “Che sono gay ve l’avevo detto?”

Mirko Darar comico ligure, si è presentato al programma Italia’s got talent con un monologo che racconta il giorno in cui si è dichiarato gay in famiglia. Una performance che ha fatto sorridere e che ha conquistato il parere dei giudici, guadagnandosi la finale. Con la sua comicità pungente, a volte cruda e schietta, Mirko Darar ci racconterà delle difficoltà di fare coming out in una famiglia siculo-egiziana, in uno spettacolo da non perdere, per sorridere ed al contempo riflettere.

Domenica 16 agosto Canzoni da Il Vecchio e il Mare

Dal capolavoro di Ernest Hemingway un adattamento letterario, con musiche originali di Lorenzo Malvezzi & iKazuti. Emozionare il pubblico con una delle più belle storie della narrativa mondiale, comporre e suonare la giusta colonna sonora, sotto forma di canzone, negli snodi narrativi del racconto. Dare vita al personaggio di Santiago lavorando sulla sua vocalità e sulla sua mimica. Sul palco Lorenzo Malvezzi (voce narrante, chitarra e voce cantante), Andrea Anzaldi (basso e voce cantante), Francesco Milanolo (batteria, octapad elettronico, effetti sonori e voce cantante).