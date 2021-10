Audio | Torino-Sampdoria 3-0, il commento dell’inviato Roberto Minoliti

“Il primo pensiero è per i coraggiosi Supporters che sono andati a sostenere la squadra ed hanno subìto una recita a dir poco imbarazzante, senza capo né coda, e per nulla virulenta da parte dei propri beniamini. Sin dalla formazione partorita dal Mister, con Thorsby, Candreva e Quagliarella puntelli avanzati, qualche dubbio sorgeva spontaneo, così come la rivoluzione difensiva, con il sistema a tre.

Non è che il Toro fosse il Real Madrid, ma la facilità di penetrare tra le linee come il burro è stata a tratti surreale”.

Sentiamo il commento audio del Giornalista Roberto Minoliti (Cliccare qui sotto):