La Sampdoria ritrova temperamento, dedizione e concentrazione, e supera con un buon impeto l’ostacolo Spezia. Vittoria di misura, che è però da considerarsi netta e meritata, al di là del risultato. Un successo che ha mostrato la forza e la reattività del Team, è uscito fuori il Gruppo ed il cuore della Squadra: buon per la Samp e grande soddisfazione per il Tecnico D’Aversa, oggi confinato in tribuna per il rosso rimediato a Cagliari.

Ecco l’Audio commento del giornalista Roberto Minoliti: