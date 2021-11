AUDIO / Il commento del giornalista Minoliti su Salernitana-Sampdoria( 0-2)

La Samp ce l’ha fatta; ha gettato il cuore oltre l’ostacolo ed è riuscita a conquistare i tre punti, vero ossigeno per la sua precaria situazione di graduatoria.

La Squadra ha finalmente giocato da squadra, lottando tutti insieme per il raggiungimento dello scopo; non solo con l’impegno, quindi, ma con la necessaria grinta. Anche D’Aversa ci ha finalmente messo del suo, tirando fuori dalla naftalina Ferrari, il giocatore che più di altri può fungere da capo difesa; bene anche Verre, ed i subentrati Dragusin e Chabot. Positivo anche è stato dare fiducia in mezzo all’esperienza di Ekdal, e posizionare Thorsby a spegnere l’impeto e l’inventiva di Ribery…..

Il commento audio del Giornalista Roberto Minoliti (cliccare sotto):