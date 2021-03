Audio | Genoa, Sampdoria e Spezia hanno ripreso la preparazione

Il Genoa ieri lunedì di nuovo a Pegli per il primo allenamento settimanale. Il Grifone, ancora privo dei calciatori nazionali in giro per il mondo (ieri sera sono rientrati gli Under 21 Rovella e Scamacca, espulsi contro la Spagna), prepara la sfida con la Fiorentina, in programma il sabato di Pasqua alle ore 15.00.

Ieri lunedì la Sampdoria si è radunata in quel di Bogliasco, dopo la sosta dovuta alle nazionali europee e non solo che sono scese in campo per consentire le gare eliminatorie per il campionato dei mondo in programma il Quatar a fine 2022.

Gli aquilotti dello Spezia invece sono tornati in campo dopo i due giorni di riposo concessi da mister Italiano. Sabato si gioca la 29a giornata di campionato e lo Spezia sfiderà la Lazio allo stadio Olimpico alle 15.00.

Ecco l’audio del giornalista Franco Ricciardi che fa il punto della situazione quattro giorni prima delle gare.