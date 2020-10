Attentato a Begato, incendiata antenna segnale cellulari. Digos segue pista anarchica

Un’antenna per il segnale dei telefoni cellulari (non 5G) è andata a fuoco la scorsa notte in via Negrotto Cambiaso nel quartiere genovese di Begato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzaneto e gli investigatori della Digos.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incendio doloso, verosimilmente di matrice anarchica o antagonista.

Sotto il ripetitore, che era mimetizzato come se fosse un albero, sarebbero stati trovati alcuni bancali di legno e stracci che non avrebbero dovuto essere in quel punto.

Non è la prima volta che gruppi di anarchici prendono di mira i ripetitori telefonici a Genova.