Prandelli presenta la sfida importante del suo Genoa tra poco contro l’Atalanta.

“Vogliamo stare in gara dal primo minuto. Atalanta molto solida e compatta, vogliamo far qualcosa di importante. Non è stato un periodo facile. Quando perdi giocatori come Hiljemark, Sturaro e Mazzitelli diventa complesso. La squadra ha risposto bene però. Domani dovremo stare attenti soprattutto a Ilicic che sa far girare la sua squadra”

“I bergamaschi hanno una loro identità con un progetto tecnico con un allenatore che ha le sue idee e non a caso é in finale di Coppa Italia e lotta in campionato per le prime piazze . Sulle pressioni in avanti sono assolutamente tra le più brave in Europa”

“Dobbiamo avere fiducia in noi stesso, un tasto che sto cercando di far crescere. Non occorre mai perderla. È contagiosa e straordinaria. Fiducia nel compagno, nell’essere una squadra”