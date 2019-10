Associazione 50&Più Liguria al XVII Festival della Scienza

Festival Scienza Genova: sabato 26 ottobre debutta “4 elementi in cerca d’autore”, spettacolo sulle scoperte sconosciute prodotto da 50&Più

Sabato 26 ottobre 2019, ore 15.30 Auditorium Montale, galleria Cardinal Siri, Genova

Spettacolo in prima assoluta “4 ELEMENTI IN CERCA D’AUTORE – STORIE DI SCIENZA IN VESTE TEATRALE”

Di e con Francesca Isola e Guglielmo Perez

Musiche originali eseguite dal vivo da Angelo Simonini

Produzione Associazione 50&Più Liguria

L’associazione 50&Più Liguria partecipa al XVII Festival della Scienza di Genova producendo per la prima volta uno spettacolo teatrale: 4 elementi in cerca d’autore di e con Francesca Isola e Guglielmo Perez, accompagnati sul palco da Angelo Simonini che esegue dal vivo musica originale di sua composizione. Una novità assoluta che sarà presentata in prima nazionale sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15,30 all’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice (galleria Cardinal Siri), a Genova. L’iniziativa è stata fortemente sostenuta da Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più Liguria e vicepresidente nazionale dell’Associazione. Anche quest’anno apre la manifestazione Alberto Diaspro, presidente del Consiglio Scientifico del festival che ha saputo diffondere la cultura scientifica al di fuori dei suoi confini accademici e tecnici, raccontandola come una grande avventura dell’umanità.

4 elementi in cerca d’autore propone storie di scienza in veste teatrale e si compone di quattro dialoghi intitolati ai quattro tradizionali elementi della natura: aria, acqua, terra e fuoco. Ognuno di essi offre lo spunto per un itinerario alla scoperta di uomini e donne che con le loro intuizioni hanno fatto un passo in avanti sulla retta del progresso e cambiato per sempre la vita di tutti noi. Francesca Isola e Guglielmo Perez, un’attrice e drammaturga e un neurofisiopatologo, autore e attore, hanno puntato verso scienziate e scienziati la cui fama è inferiore al valore delle ricerche che hanno compiuto e dei risultati che hanno raggiunto. I personaggi protagonisti dello spettacolo sono poco conosciuti al grande pubblico, sebbene le loro scoperte siano state determinanti quanto altre passate invece alla storia. Cono d’ombra in qualche caso determinato dai pregiudizi verso le capacità scientifiche femminili. Ma anche lontane dai riflettori, molte scienziate hanno prodotto pensieri grandiosi e rivoluzionari, a costo di rinunce e senza ricevere alcun riconoscimento ufficiale. Il testo fa rivivere alcune di queste importanti scoperte con leggerezza e divertimento, unendo rigore scientifico, aneddoti biografici, ideali incontri con uomini e donne in cui convivono forza e debolezza, spinti dal desiderio invincibile di inseguire i propri sogni. Per spettatori di tutte le età con la voglia di fare la loro conoscenza.

BIOGRAFIE IN BREVE:

Francesca Isola

Autrice e attrice teatrale, ha scritto e messo in scena oltre 50 spettacoli. Nel 2003 fonda la Scuola Genovese di Improvvisazione Teatrale. Da 20 anni si occupa di Teatro d’Impresa, creando progetti di formazione-teatro con Aziende, Associazioni e Università. Nel 2013 riceve il premio internazionale “Artista fuori dal coro”.

Guglielmo Perez

Tecnico di neurofisiopatologia all’Ospedale di Spezia, affianca questa professione a una lunga esperienza teatrale. Ha fondato la compagnia “Terra di Nessuno” ad Ancona e “Mirpò’” la Scuola di Improvvisazione Teatrale di Spezia. Collabora alla creazione di format teatrali di divulgazione scientifica.

Angelo Simonini

Musicista e compositore, ha un’esperienza trentennale in ambito concertistico, sia come solista che come chitarrista di gruppi musicali. Collabora alla composizione ed esecuzione di colonne sonore per spettacoli teatrali, spot pubblicitari e cortometraggi premiati in diversi film festival.

50&Più è un’associazione fondata nel 1974 per iniziativa di Confcommercio che opera per il riconoscimento degli anziani come risorsa della società da sviluppare e valorizzare promuovendone il ruolo sociale, il protagonismo attivo e l’immagine positiva. Conta su una base di 330 mila iscritti e su una struttura organizzativa presente su tutto il territorio nazionale con 103 sedi provinciali, 19 Unioni regionali e circa 450 tra uffici e sedi zonali; è presente anche all’estero con 29 sedi tra Europa, Australia e America.