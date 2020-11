In ragione dell’emergenza Covid e in occasione in occasione della conclusione del corso di studi di numerosi studenti laureatesi nei giorni scorsi, in Liguria l’Asl2 in qualità di capofila per tutta la Regione apre un bando per l’assunzione di infermieri a tempo determinato.

Gli interessati potranno presentare la domanda entro il 16 novembre esclusivamente in forma telematica

Il bando con tutte le informazioni necessarie è scaricabile dal sito di asl2 a questo link:

https://tinyurl.com/BandoInfCovid

e la domanda si presenta da questo link: https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it/

Proprio in ragione della particolare situazione sanitaria il bando prevede tempi strettissimi e procedure semplificate: autocertificazione di titoli, insediamento della commissione, convocazione della prova saranno rapidissime al fine di procedere con le assunzioni già nelle prossime settimane.

L’elenco degli ammessi verrà comunicato il giorno 17 sul sito internet ufficiale e la prova si svolgerà mercoledì 18 alle ore 9:00 in via telematica; proseguirà nei giorni seguenti in relazione al numero dei candidati presenti.

La celerità di Regione e Alisa resa necessaria dalla lotta alla curva dei contagi è stata sostenuta dalla pronta organizzazione di ASL2 e dalla disponibilità dell’Ufficio Personale della stessa azienda.