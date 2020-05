Asl 3, servizio di ascolto e supporto psicologico. Ecco i numeri telefonici

“Da lunedì 25 maggio rimodulazione del servizio di presa in carico

telefonica a cura del Dipartimento Salute Mentale e del Consultorio per

far fronte ai nuovi bisogni post lockdown”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili della direzione sanitaria dell’Asl 3 Genovese.

Ecco le nuove modalità di erogazione del servizio di ascolto e

supporto psicologico attive da lunedì 25.

Adulti, anziani, parenti e familiari di pazienti malati Covid-19 e

operatori (a cura del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze).

E’ possibile accedere allo sportello attraverso due linee telefoniche

dedicate 010 849 6841 e 010 849 6847 disponibili dal lunedì al giovedì

dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 16.00.

Gli interventi psicologici saranno gestiti su tre livelli.

Livello 1: ascolto e sostegno psicologico telefonico;

Livello 2: colloqui psicologici di persona e interventi sulla gestione del

trauma su base territoriale, compatibilmente con la progressiva riapertura

delle attività ambulatoriali;

Livello 3: presa in carico integrata all’interno di équipe territoriali nei

Servizi di riferimento (Consultori, Centri Salute Mentale, SerT,

Neuropsichiatria Infantile, Centro Disturbi Alimentari, Disabilità).

“Dopo il periodo di massima emergenza – ha spiegato Marco Vaggi, direttore del

Dipartimento Salute mentale e dipendenze Asl3 – i cittadini e gli

operatori sanitari, nell’iniziare un lento ritorno verso la ‘normalità’,

devono confrontarsi con lo sforzo fatto e con le energie spese.

Rimettersi in contatto con le proprie emozioni, spesso congelate per affrontare

problemi concreti, può far sentire in questa fase più fragili e bisognosi di aiuto.

In quest’ottica abbiamo riorganizzato lo sportello telefonico,

già attivo durante tutto il periodo dell’emergenza, rimodulando l’offerta

di ascolto e supporto psicologico su più livelli attivabili a seconda del

bisogno rilevato”.