Artesina saluta il 2021 con la tradizionale fiaccolata dei Maestri

Come da tradizione venerdì 31 dicembre Artesina saluterà l’anno con la Fiaccolata dei Maestri di Sci. Appuntamento alle ore 18.45.

Il comprensorio Mondolèski è aperto con anche l’accesso da Rastello.Gli impianti sono aperti dalle ore 8.30 alle 16.30 e lo skipass è acquistabile direttamente alle biglietterie oppure online se in possesso del supporto-key card sul sito www.artesina.it

Neve e piste a disposizione per sciare, panorami splendidi da godere ma anche possibilità di camminare oppure semplicemente di riposarsi. La “montagna amica” di Artesina anche quest’anno accoglie numerose famiglie in occasione delle festività natalizie. Una offerta ideale per chi desidera trascorrere il tempo libero sulla neve e in sicurezza. Molto apprezzate come sempre le piste della Turra, uno dei posti più belli di tutto l’arco alpino dove tracciati facili e sempre al sole aspettano ogni tipo di sciatore.

Artesina e il comprensorio del Mondolèski sono a soli 30 minuti dal casello autostradale di Mondoví (Autostrada A6). Una offerta di 130 km di piste, grazie ai collegamenti con Prato Nevoso e Frabosa, adatte a tutte le esigenze. Ad Artesina si scia a 2000 metri di quota e la stazione è ideale per le famiglie con il nuovo campo scuola e gli eventi con Pinky e la musica in Piazza.

Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina www.facebook.com/Artesina/. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it.