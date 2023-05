Arte dentro e fuori dagli schemi: Keith Haring al Teatro dell’Arca

Una mostra dell’artista americano Keith Haring, è stata inaugurata il 22 maggio al Teatro dell’Arca, struttura posta all’interno della Casa Circondariale di Genova Marassi.

Un progetto articolato che prevede una mostra di opere originali all’interno del teatro e la realizzazione di una grande pittura murale sul muro di cinta della struttura penitenziaria.

Un allestimento unico nel suo genere, sia per la collocazione all’interno di un carcere sia per la collaborazione tra operatori, artisti e detenuti.

Un evento davvero eccezionale che vede la città di Genova come protagonista, dove l’amministrazione penitenziaria ha collaborato con docenti e studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti ed in prima fila ha visto l’associazione culturale Teatro Necessario Onlus in collaborazione con ELV Culture of Innovation, il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria ed il contributo della Compagnia di San Paolo.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 23 maggio sino a lunedì al 29 maggio dalle 9 alle 12 e ogni sera dalle 17 alle 20 previa prenotazione sul sito web www.teatronecessariogenova.org, qui alcuni detenuti avranno il ruolo di ‘guida’ per l’intera durata della mostra.

Una manifestazione in perfetto stile “Keith Haring”, che spesso affermava –l’arte è di tutti- e in qualche modo riesce a rendere liberi anche dietro alle sbarre. Roberto Polleri (Foto di Roberto Materassi)

