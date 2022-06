Arriva il concerto Venditti & De Gregori il 18 giugno a Roma. Per la prima volta protagonisti insieme sul palco con un’unica band.

Arriva il concerto Venditti & De Gregori, sabato allo Stadio Olimpico.

Il grande evento nel cuore della capitale darà il via al TOUR che quest’estate vedrà protagonisti i due artisti nelle più importanti location all’aperto d’Italia

Sabato 18 giugno FRANCESCO DE GREGORI e ANTONELLO VENDITTI saliranno sul palco dello STADIO OLIMPICO di ROMA per l’atteso concerto nel cuore della capitale che inaugurerà la loro prima tournée insieme sullo stesso palco, dopo oltre 50 anni, accompagnati da una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario.

Insieme a FRANCESCO DE GREGORI e ANTONELLO VENDITTI, infatti, debutterà sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti:

Alessandro CANINI (batteria), Danilo CHERNI (tastiere), Carlo GAUDIELLO (piano), Primiano DI BIASE (hammond), Fabio PIGNATELLI (basso), Amedeo BIANCHI (sax), Paolo GIOVENCHI (chitarre), Alessandro VALLE (pedal steel guitar e mandolino).

Per l’occasione, sul palco anche Fabiana SIRIGU al violino e le coriste Laura UGOLINI e Laura MARAFIOTI.

Prodotto e organizzato da Friends & Partners, il concerto di sabato prossimo sarà l’occasione per il pubblico di assistere ad uno spettacolo unico ed emozionante, in cui i due artisti daranno nuova veste ai loro più grandi successi:

canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni.

Da luglio, inoltre, i due artisti saranno protagonisti di lunga tournée, “VENDITTI & DE GREGORI”, nelle più importanti location all’aperto d’Italia.

Queste le date del tour estivo “VENDITTI & DE GREGORI”:

7 luglio – FERRARA – Piazza Trento Trieste (Summer Festival)

10 luglio – LUCCA – Piazza Napoleone (Summer Festival)

12 luglio – VERONA – Arena di Verona

14 luglio – MAROSTICA (VI) – Piazza Castello (Summer Festival)

16 luglio – CATTOLICA – Arena della Regina

18 luglio – TREVISO – Arena della Marca

20 luglio – LA SPEZIA – Piazza Europa

22 luglio – CHIETI – Anfiteatro La Civitella

24 luglio – PALMANOVA (UD) – Piazza Grande (Estate di Stelle)

29 luglio – NAPOLI – Arena Flegrea

31 luglio – BENEVENTO – Museo Agricolo Musa

19 agosto – FASANO (BR) – Piazza Ciaia

21 agosto – LECCE – Pala Live (Oversound Festival)

23 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Teatro al Castello (Summer Festival)

25 agosto – PALERMO – Velodromo

27 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

28 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

1 settembre – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

2 settembre – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

5 settembre – BRESCIA – Piazza Della Loggia

È attualmente disponibile in binge sulla piattaforma streaming discovery+ la serie “VENDITTI & DE GREGORI – FALEGNAMI & FILOSOFI”, il racconto filmato delle prove che hanno visto impegnati i due cantautori romani prima della partenza del tour.

Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, che per la prima volta apre al pubblico il cantiere musicale dei due artisti alle prese con gli arrangiamenti delle loro canzoni più famose, e svela i loro caratteri, le loro diverse personalità e i loro spigoli in una lunga storia di amicizia e complicità musicale.

FRANCESCO DE GREGORI e ANTONELLO VENDITTI hanno di recente inciso un 45 giri

Questo riunisce le loro voci nei due singoli proposti nelle radio, due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” e “Ricordati di Me”.

Già disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download, i brani “Generale” (https://smi.lnk.to/generale_) e “Ricordati di Me” (https://smi.lnk.to/ricordatidime) sono contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione disponibile su Amazon.

Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner del tour.