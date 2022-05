Aromatica, è il giorno di Ernst Knam

Iniziata ieri con un’ottima affluenza di pubblico sin dalle prime ore del mattino l’attesissima nona edizione di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” (Diano Marina, 6-7-8 maggio), la manifestazione dedicata alle erbe aromatiche, ai prodotti tipici e alle eccellenze dell’agroalimentare. Solo la pioggerellina della seconda parte del pomeriggio ha rovinato la festa che proseguirà oggi e domani, prevedibilmente baciata da migliori condizioni meteo.

Già dalle 9:00 sarà aperta l’expo dei produttori, oltre 60 aziende che presentano la propria produzione agricola. Rimarrà aperta sino alle 22:00. I colorati food truck dell’area street food cominceranno ad essere operativi intorno alle ore 10.00, sino alle 22:30.

Oggi sarà la giornata di Ernst Knam, il super ospite di Aromatica, Chef Pâtissier e personaggio televisivo noto come “Il Re del Cioccolato”. Sarà protagonista nel pomeriggio di un imperdibile cooking show, dal titolo “L’ape in volo”, e presenzierà alla cena a 4 mani di questa sera, durante la quale verrà servito il suo dolce.

Oltre a quello con Knam, saranno quattro i cooking show di oggi, insieme a moltissimi altri eventi, tra cui la passeggiata guidata da Diano Arentino verso Evigno alla ricerca delle erbe spontanee.

Questo il dettaglio del programma di sabato:

Sul palco: ore 9.30 cooking show “Dolce non Dolce: il gelato olio e basilico che non ti aspetti”, con l’agrichef Paolo Passano (La Bilaia, Lavagna); ore 10 presentazione Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; ore 11 consegna Premio Aromatica 2022 ad Andrea Benvegna, cocktail show “Negroni alla brace”; ore 12 cooking show “Un primo tipicamente ligure” a cura Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia; ore 14.45 cooking show “Voglia di… sfoglia: l’arte di tirare la sfoglia nella tradizione ligure”, a cura Agriturismo Le Navi in Cielo (Imperia); ore 15.45 cooking show “Girotondo in Liguria”, con la pastry chef Michela Gusciglio (Scola, Castelbianco); ore 16.30 cooking show “L’ape in volo” e intervento dello chef Ernst Knam, super ospite di Aromatica 2022; ore 18 cooking show “Orto sushi aromatico” con la chef Azusa Nakanishi (Diana Catering, Diano Marina): ore 21.15 spettacolo musicale con la band Groove Machine.

Nel padiglione eventi:

ore 9.30 laboratorio “Aromatiche consociazioni per l’orto”, a cura di Doriana Fraschiroli (Agricastellarone, Montalto Ligure); ore 10.30 Fattore Umano, produttori e prodotti creativi con il Basilico Genovese Dop; ore 11.30 conferenza “Una aromatica prevenzione”, a cura del prof. Claudio Battaglia, presidente Lilt Imperia-Sanremo; ore 14.30 conferenza “Il luppolo nel Golfo Dianese”, a cura di Enrico Verzaro (LuppOlio, Cervo); ore 15.15 “Come le aromatiche possono salvare il mondo”, workshop sulle aromatiche e sul Progetto Filiera 4.0, a cura di CeRSAA e Liguria Digitale; ore 15.45 “Il fiore è un ingrediente”, presentazione della nuova linea Tastee (Ravera Bio, Albenga); ore 18 conferenza “Pan fritu e i friscioi”, curiosità e ricette, a cura di Famia e Pro Loco Alta Valle Dianese.

Per le cene a 4 mani, appuntamento con Paolo Griffa (dolce di Ernst Knam) al Ristorante Golosamente: “Viaggio gourmand con le stelle, tra monti e mare”.

