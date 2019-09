Armenia-Italia 1-3, vittoria azzurra di rimonta

Cinque su cinque. Con una partita non brillante come le precedenti, l’Italia di Mancini continua la sua corsa a passo svelto verso Euro 2020 e battendo 3-1 l’Armenia si conferma in testa al suo girone di qualificazione, a punteggio pieno.

Sorpresi in avvio da Karapetyan, gli uomini di Mancini reagiscono con carattere e ribaltano il risultato approfittando, nella ripresa, dell’uomo in più per l’espulsione al 45′ dello stesso attaccante armeno: doppietta del torinista e gol del subentrato centrocampista della Roma. Traversa di Bernardeschi

ARMENIA (4-2-3-1): Airapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan (57′ Hovespyan); Barseghyan (57′ Adamyan), Mkhitaryan, Ghazaryan (82′ Babayan); Karapetyan. Allenatore: Gyowlbowdaġyanc

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella (69′ Sensi), Jorginho, Verratti; Bernardeschi (83′ Lasagna), Belotti, Chiesa (61′ Pellegrini). Allenatore: Mancini

RETI: 11′ Karapetyan (A), 28′ Belotti (I), 77′ Pellegrini (I), 80′ Aut. Airapetyan (I)

AMMONIZIONI: Verratti, Barella (I), Karapetyan, Ghazaryan, Barseghyan (A)

ESPULSIONI: Karapetyan (A)

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Republican Stadium