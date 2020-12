Arena, Berrino e Gambino di FdI aderiscono a CulturaIdentità di Genova

Gianni Arena, presidente del circolo Fratelli d’Italia di Rapallo e recentemente nominato responsabile della Cultura FdI per la Provincia di Genova ha aderito a CulturaIdentità, associazione fondata nel 2018 da Edoardo Sylos Labini, attore, autore, regista ed editore, che unisce realtà associative e operatori culturali su tutto il territorio nazionale nella direzione della difesa, della promozione e della diffusione dell’Identità italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico, e che edita il mensile omonimo.

Insieme ad Arena oggi hanno comunicato la loro adesione anche altri due storici esponenti di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, avvocato e assessore regionale al Lavoro e al Turismo, sostenitore di CulturaIdentità già dallo scorso anno, e Antonino Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile del Comune di Genova.

“Siamo felici – ha dichiarato l’editore e saggista Andrea Lombardi, responsabile di CulturaIdentità Genova – perché oltre alle numerose adesioni di esponenti della cultura e della società civile genovese delle scorse settimane, ora al progetto di CulturaIdentità hanno aderito anche figure di primo piano della politica cittadina e regionale.

Non sottolineeremo mai abbastanza come la cultura per chiunque voglia amministrare la cosa pubblica non sia un ‘inutile orpello’, ma un bagaglio essenziale per la pratica del buon governo dei territori e della Nazione, e sia uno dei primi doveri delle personalità politiche e loro strutture e enti il promuoverla attivamente verso tutti i cittadini.

CulturaIdentità, unico movimento culturale italiano libero, è aperto a chiunque voglia proteggere e diffondere la bellezza e unicità delle tradizioni e identità locali italiane e sarà sempre promotore di ogni iniziativa culturale e sociale che vada in questa direzione”.