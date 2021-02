Aree cani di Villa Fiske, pronta la cartellonistica

Villa Fiske, un primo passo per far conoscere agli alassini uno splendido giardino

Ufficiosamente sono operative da gennaio, ufficialmente solo stamani con l’apposizione della cartellonistica e del regolamento sono state aperte al pubblico le due aree sgambamento cani realizzate presso il parco di Villa Fiske.

“Ne abbiamo parlato durante l’ultimo Consiglio Comunale – spiega Paola Cassarino, Consigliera incaricata alla Protezione Animali – e finalmente le due aree sono oggi una realtà, attesa e anche sospirata”.

“Una per i cani di piccola taglia l’altra per quelli di taglia media e grande, saranno aperte al pubblico dalle 8 alle 18,30 d’inverno e dalle 8 alle 21 d’estate. I padroni potranno condurre i propri cani all’interno solo se li avranno regolarmente microchippati e vaccinati e se saranno in grado di gestirli, se quindi il loro cane risponderà prontamente ai comandi. Niente cani dal temperamento aggressivo e mordaci e, soprattutto, per tutti vige l’obbligo di raccolta delle deiezioni. Stiamo per po​sizionare cestini che, in via sperimentale, saranno dotati di distributori di appositi sacchetti affichè, chi dovesse esserne rimasto senza, possa utilizzare quelli della dotazione. Va da sè che, se scompariranno subito tutti i sacchetti, l’esperimento si arenerà sull’inciviltà di taluni padroni”.”Sono soddisfatta di questo primo risultato – conclude Cassarino – può sembrare una sciocchezza, ma in realtà è costata molto tempo e molto impegno per individuare le aree, verificarne la disponibilità. Ci siamo scontrati con molti rifiuti e tanti vincoli. Quelle di Villa Fiske sono un primo passo concreto che ha il merito anche di far conoscere agli alassini questo splendido giardino a pochi passi dalle zone centrali della città, ma stiamo già lavorando per altre soluzioni altre zone, per andare incontro alle esigenze dei numerosi possessori di cani che abitano e frequentano regolarmente la nostra città”.