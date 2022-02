Arbitri Serie A: i direttori di gara delle squadre liguri

Rese note le designazioni arbitrali del prossimo turno di serie A. Ecco gli arbitri delle liguri.

La partita tra Genoa e Salernitana, in programma domenica al “Ferraris” (ore 15) e valida per la sesta giornata del girone di ritorno, è stata affidata alla direzione arbitrale di Marco Di Bello, appartenente alla sezione A.I.A. di Brindisi. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Mauro Galetto (sezione di Rovigo) e Luca Mondin (sezione di Trevisoi). Quarto ufficiale Ivano Pezzuto della sezione Lecce. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Luca Banti (Arbitri VMO), in collaborazione con Giorgio Peretti (sezione di Verona).

La designazione arbitrale per Milan-Sampdoria, gara in programma domenica 13 febbraio (ore12.30) allo stadio “Meazza” di Milano e valida quale 25.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Assistenti: Perrotti di Campobasso e Palermo di Bari.

Quarto ufficiale: Baroni di Firenze.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: Liberti di Pisa.

L’ AIA ha reso noto che sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere la sfida valida per il 25° turno di Serie A contro la Fiorentina, in programma lunedì 14 febbraio alle ore 20:45 sul terreno del ‘Picco’.

L’incontro vedrà come assistenti Salvatore Longo della sezione di Paola e Giovanni Baccini della sezione di Conegliano. Quarto Ufficiale sarà Matteo Marcenaro di Genova. Al Var, Luigi Nasca di Bari. Avar, Francesco Fiore di Barletta.