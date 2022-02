Andora, alle fasi finali la realizzazione della rete sentieristica ciclabile e pedonale

Andora – E’ alle fasi finali la realizzazione della rete sentieristica ciclabile e pedonale attrezzata voluta dall’Amministrazione Demichelis che, con un investimento di 133mila euro, ha finanziato il tracciamento, la messa in sicurezza e la pulizia di quattro percorsi distinti, della lunghezza media di 10 chilometri, individuati ciascuno con un colore diverso. Sono stati disegnati per offrire escursioni a piedi o in mtb semplici, mediamente impegnative o estreme per gli amanti del downhill. Da mesi, la Cooperativa Ortofrutticola Andorese, a cui è stata affidata la realizzazione dei tracciati, sta lavorando con ditte e mezzi specializzati per ogni zona e tipo di fondo. Buona parte dei percorsi di levante sono finiti. In alcuni tratti di collegamento fra i sentieri è stato riportato alla luce il selciato originario. Nelle prossime settimane saranno posizionati i cartelli REE, le panchine, i cestini e la cartellonistica informativa nelle aree attrezzate.

“I nostri sentieri sono già molto apprezzati da campioni della MTB che vengono qui ad allenarsi da tutta Europa – ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis nel corso di un sopralluogo effettuato questa mattina a Colla Micheri e Metta – Il progetto che stiamo realizzando pensa agli appassionati e alle famiglie, garantendo percorsi sicuri, ben tracciati, mantenuti e diversificati a seconda dell’abilità o degli obiettivi sportivi. Ci sono anelli dedicati alle passeggiate più semplici e altri decisamente più tecnici per gli esperti delle discese in mtb. Tutti sono immersi in una splendida e preservata macchia mediterranea. I sentieri sono adatti anche al trekking. L’investimento ha previsto anche la messa in sicurezza di alcune zone. Oltre a questo progetto da 133mila euro, abbiamo finanziato un masterplan di promozione di Andora come bike destination, in collaborazione con l’Associazione Albergatori di Andora. In queste settimane una delle maggiori agenzie di promozione sta facendo la mappatura per creare un’identità specifica per Andora e costruire un prodotto turistico destinato a famiglie e amatori e per potenziare i servizi ricettivi dedicati”.

Gli anelli tracciati sono quattro. Percorribili da tutti. Ognuno può scegliere il fondo più adatto alle proprie capacità.

Il percorso ROSSO, della lunghezza di 17, 5 km, è un anello che parte da via Roma e propone un itinerario con direzione da Rollo a Conna . Il percorso tocca Rollo, Colla, Mezza Costa, la frazione Conna, la bellissima borgata di Duomo, la mandamentale di San Giovanni, il Ponte Romanico per arrivare al centro.

Il percorso ARANCIONE, lungo 17 chilometri, è un anello che unisce Mezzacqua, Colla Micheri, percorre il crinale fino a San Bernardo, scende a Metta e arriva in via Piangrande e quindi verso il centro di Andora.

Il tracciato BLU, circuito di 16 km, parte da Mezzacqua, tocca San Damiano, Colla Micheri, Castello e quindi giunge a mezza costa a Metta, scende a San Pietro, in via Pian Grande e quindi verso il centro.

L’Anello VERDE, della lunghezza di 6,5 km parte dal centro, arriva a Mezzacqua, intercetta strada Cian di via Santa e prosegue sullo sterrato fino via al Semaforo, il crinale dei mulini a vento, tocca Colla Micheri, la chiesa di San Damiano, scende in via San lazzaro e quindi verso il centro.

“Per la pulizia e la creazione del fondo sono stati realizzati interventi diversificati, semplici o più complessi a seconda della caratteristiche dei tracciati, delle particolarità del terreno e delle potenzialità dei sentieri che si volevano valorizzare – spiega l’architetto Anna Bianco, direttore della C.O.A – Abbiamo anche realizzato opere di manutenzione, curato la canalizzazione dell’acqua, realizzato, dove era necessario, piccoli parapetti, per rendere fruibili e sicuri i percorsi che oggi oltre ad essere puliti hanno la larghezza necessaria a garantire la sicura coesistenza di pedoni e biker. La pulizia dei percorsi a levante è pressoché conclusa. Stiamo operando sul versante di Conna, dove i percorsi saranno più tecnici e dedicati ai più esperti”.

“Siamo felici di poter aprire agli sportivi e alle famiglie un tesoro di sentieri che assicurano escursioni bellissime con suggestivi scorci sul mare a pochi chilometri dal centro – ha dichiarato il consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta – Un patrimonio amato dai campioni che sarà facilmente fruibile grazie nuovi cartelli segnaletici, aree attrezzate con panchine, cestini e cartellonistica informativa che saranno posizionati a partire dalla prossima settimana. Si sta concretizzando un obiettivo che ci eravamo prefissi da tempo, in linea con le richieste dei turisti e dei tanti appassionati di mtb che tengono viva questa pratica nel nostro entroterra”