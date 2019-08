Arbitri A: Rocchi per la Samp, Calvarese per il Genoa

Resi noti gli arbitri di Genoa e Samp per l’esordio di campionato.

E’ stato affidato alla direzione dell’arbitro Gianpaolo Calvarese, appartenente alla sezione A.I.A. di Teramo, l’incontro valido per la prima giornata di campionato che vedrà il Grifone impegnato allo stadio Olimpico. La Commissione Arbitri Nazionali Serie A ha assegnato il ruolo di var a Michael Fabbri, esponente del distretto arbitrale di Ravenna. In qualità di assistenti agiranno Stefano Liberti e Dario Cecconi (sezioni di Pisa ed Empoli). In qualità di quarto, l’incarico è stato assegnato a Riccardo Ros (Pordenone), mentre come assistente video arbitrale opererà Matteo Passeri (Gubbio). Il tema delle novità normative è il tema dell’incontro tra i vertici della classe arbitrale e i media italiani per promuovere la conoscenza dei cambiamenti introdotti dall’I.F.A.B.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Lazio, gara in programma domenica 25 agosto 2019 (ore 20.45) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 1.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Assistenti: Meli di Parma e Peretti di Verona.

Quarto ufficiale: Serra di Torino.

VAR: Banti di Livorno.

AVAR: Tolfo di Pordenone.