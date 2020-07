Arbitri A: Maresca per il Genoa, Pasqua per la Samp

La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha affidato la direzione arbitrale dell’incontro tra il Genoa e il Sassuolo, in calendario mercoledì al Mapei Stadium (19:30) per il penultimo turno di campionato, all’internazionale Fabio Maresca appartenente alla sezione di Napoli. Il ruolo di assistenti vedrà all’opera Alberto Tegoni (titolare di qualifica di internazionale) del distretto di Milano e Valerio Colarossi in rappresentanza dell’A.I.A. di Roma 2. Il quarto ufficiale è Rosario Abisso, tesserato nella sezione arbitrale di Palermo. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Michael Fabbri, in cooperazione con Filippo Valeriani. Entrambi sono appartenenti all’A.I.A. di Ravenna.

La designazione arbitrale per Sampdoria-Milan, gara in programma mercoledì 29 luglio 2020 (ore 19.30) al “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 37.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Assistenti: Mondin di Treviso e De Meo di Foggia.

Quarto ufficiale: Manganiello di Pinerolo.

VAR: Massa di Imperia.

AVAR: Lo Cicero di Brescia.