Arbitri A: Calvarese per il Genoa, Valeri per la Samp

Sono stati designati gli arbitri del prossimo turno di serie A.

Ad arbitrare l’incontro tra il Genoa e il Cagliari, in programma domenica alle 15, è stato designato Gianpaolo Calvarese, esponente della sezione di Teramo. La Commissione Arbitri Nazionale di Serie A ha affidato la direzione della video assistenza a Luca Pairetto di Nichelino, appartenente al distretto di Nichelino, in collaborazione con l’avar Pasquale De Meo, rappresentante della sez. di Foggia. L’incarico di assistenti è stato affidato all’operatività di Mauro Vivenzi e Valentino Fiorito, tesserati nelle sezioni di Brescia e Salerno. Come quarto ufficiale è stato designato Lorenzo Maggioni, sezione A.I.A. di Lecco. Per questo turno di campionato la Lega Serie A promuove la giornata “Dynamo Camp”.

La designazione arbitrale per TorinoSampdoria, gara in programma sabato 8 febbraio 2020 (ore 18.00) all’”Olimpico” di Torino e valida quale 23.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Assistenti: Preti di Mantova e Bresmes di Bergamo.

Quarto ufficiale: Baroni di Firenze.

VAR: Doveri di Roma 1.

AVAR: Bindoni di Venezia.