Apre il Centro Sociale Tromellini a Ponzano, La Spezia. Il nuovo luogo di ritrovo per anziani inaugura il 27 novembre alle 15.

Chiara Battistini, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Santo Stefano Magra, afferma:

“Si tratta di un nuovo spazio aperto a tutti dove poter trascorrere un po’ di tempo insieme e superare la solitudine così accentuata da questi anni di Covid.

La nostra amministrazione è da sempre attenta alle esigenze delle persone meno giovani, basta pensare all’Estate Terza Età con l’offerta di intere giornate da trascorrere al mare.

Il nuovo centro si inserisce quindi in progetto più ampio di attenzione e cura verso i più fragili e in questo caso mi preme ringraziare Auser, l’Associazione per l’invecchiamento attivo, che ha subito accolto l’idea di aprire questo centro che speriamo diventi presto un luogo di ritrovo per tutti gli anziani del nostro territorio”.

Il Centro Tromellini, che si trova in via Berlinguer a Ponzano Madonnetta, seguirà i seguenti orari di apertura: dal lunedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.00.

Per informazioni:

0187 699041 / 697118 – biblioteca@comune.santostefanodimagra.sp.it / info@comune.santostefanodimagra.sp.it