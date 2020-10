Apre 17a edizione Monte Carlo Film Festival de la Comédie

Per Ezio Greggio giustamente la “Cultura” non si arresta e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti con ammirevole coraggio proprio stasera dà il via alla 17a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. La manifestazione, ideata e diretta dal medesimo Ezio Greggio, che si svolgerà anche quest’anno nel Principato di Monaco presenterà un concorso ricco di commedie internazionali ed italiane ed ospiterà, tra le altre, l’anteprima mondiale di “The Comeback Trail” diretto da George Gallo con Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff e Kate Katzman.

Dopo il successo della pregressa edizione, anche quest’anno il festival vanta una giuria d’eccezione composta da attori e cineasti di fama mondiale come il premio Oscar Nick Vallelonga che presiederà la giuria, la celebre attrice e modella berlinese figlia di Klaus, Nastassja Kinski, la bravissima Sabrina Impacciatore (“A casa tutti bene”, “La passione di Cristo”,“L’Ultimo Bacio”), l’eclettica Maggie Civantos ( “Vis a Vis”, “Le ragazze del Centralino”) e l’attrice olandese vincitrice del Pardo D’Oro come miglior attrice Lotte Verbeek (“Nothing Personal”,“I Borgia”, “Outlander”, “Blacklist”).

Il Festival ha aperto con tutte le più’ innovative norme di sicurezza con la proiezione del film “Un Triomphe” (fuori competizione – Francia 2020) regia di Emmanuel Courcol con Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho e Sofian Khammes.

Di seguito riportiamo la trama:

Etienne, aspirante attore, dirige un workshop di teatro in una prigione dove crea un improbabile troupe di carcerati per mettere in scena la famosa piece di Samuel Beckett “Aspettando Godot”. Quando viene autorizzato a portare i prigionieri in tour Etienne ha finalmente modo di crescere. Ogni data è un successo e nasce un rapporto unico all’interno di questo strano gruppo di attori e il loro regista. Lo spettacolo finale sarà a Parigi. Come affronteranno questa grande sfida?

Un film che racconta come un gruppo di carcerati riesca a riscattarsi grazie alla forza della recitazione e ci fa capire quanto il teatro sia importante per creare legami forti ed emozioni.

Ricordiamo che la manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia ed è realizzata in collaborazione con EFG Private Bank. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Festival.