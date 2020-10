Apple Watch tra salute e benessere, arriva Fitness+

Dall’arrivo degli smartwatch sul mercato, e in particolare grazie alle funzioni di fitness e benessere al loro interno, è sempre più in crescita l’uso di questi dispositivi per monitorare le proprie attività sportive.

Non solo questi dispositivi aiutano nel monitoraggio dei parametri vitali durante lo sport, ma per i meno esperti consentono di creare dei veri e propri programmi personalizzati di allenamento da seguire giornalmente.

Con l’arrivo dei nuovi Apple Watch 6 e SE, vediamo insieme come sfruttare questi dispositivi per migliorare la nostra forma fisica.

Da sempre sui suoi smartwatch Apple pone l’attenzione sullo sviluppo e sul miglioramento di strumenti fitness. Ora finalmente arriva una svolta importante per la casa madre di Cupertino, arriva infatti Fitness+, la prima app studiata nei minimi dettagli da Apple per monitorare i parametri tramite apple watch e integrarli con iPad, iPhone o Apple TV.

Indubbiamente gli smartwatch ci consentono di allenarci in modo preciso e mirato ovunque ci troviamo, consentendoci di raggiungere i nostri obiettivi giornalieri. Chi non vorrebbe seguire un allenamento in un parco all’aperto o direttamente da casa o nella pausa pranzo dall’ufficio?

Fitness+ ci aiuta proprio a sfruttare i momenti liberi della nostra giornata per creare degli allenamenti personalizzati e monitorare le nostre performance consentendoci di migliorare ogni giorno!

Ma quando arriva Fitness+ ?

Con l’uscita dei nuovi Apple watch arriverà anche entro fine anno l’abbonamento a Fitness+ che ci permetterà di allenarci con dei veri trainer. Ancora non sappiamo la data di lancio del servizio in Italia, ma i rumors ci dicono non tarderà a lungo.

L’app sarà disponibile anche per gli Apple Watch 5 e antecedenti fino alla serie 3.

Fitness+ e l’igiene

In un periodo particolare come quello di pandemia come quello che stiamo vivendo è importante l’igiene delle mani anche dopo ogni allenamento. Per questo motivo Apple ha introdotto sul suo nuovo sistema operativo Watch OS7, una nuova applicazione estremamente utile: Igiene Mani.

Questa applicazione è utile per monitorare la durata del lavaggio delle mani dal momento in cui apriamo il rubinetto, consentendoci di fare un lavaggio accurato e scongiurare in parte il contagio.