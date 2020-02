Appello del San Martino per donazioni sangue: non ci sono pericoli

Appello per donazioni di sangue ad opera di Vanessa Agostini, direttore della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali e direttore di medicina trasfusionale del policlinico San Martino.

La struttura, forse per il timore del Coronavirus, ha evidenziato una leggera flessione per quanto riguarda le donazioni, da qui l’invito ai donatori di sangue a “proseguire senza timore le donazioni”.

“Ad oggi – spiega Agostini – non è dimostrato che ci siano rischi per la trasfusione. Come non ci sono rischi per il donatore a recarsi nelle sedi di raccolta all’interno degli ospedali o nelle unità associative”.

I donatori che hanno soggiornato nelle sedi a rischio, o abitano in quei luoghi devono contattare il servizio trasfusionale perché in questo caso viene applicato il criterio di sospensione temporanea.

Ed è stato attuato lo stop di 28 giorni alle donazioni di sangue per chi è stato dopo l’1 febbraio nei comuni in quarantena per il coronavirus.