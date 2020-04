Appartamento a fuoco a Fossitermi, l’intervento dei VVF

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte in via Fiume, nel quartiere di Fossitermi, per l’incendio di un appartamento.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento sito al piano quinto di una palazzina.

Ricevuto l’allarme la Sala Operativa Vigili del Fuoco ha disposto l’immediato invio di una APS, Autopompaserbatoio, di una ABP, Autobottepompa, di una AS, Autoscala e del Carro Aria, un autofurgone attrezzato per garantire l’idonea riserva di bombole di aria respirabile e maschere, per un totale di 10 unità operative.

L’opera dei Vigili del Fuoco è valsa all’estinzione dell’incendio e al salvataggio di due persone: un abitante dell’appartamento in fiamme, evacuato con l’autoscala, e una donna dell’appartamento adiacente, evacuata per le scale dai VVF in collaborazione con la Polizia; entrambi sono stati affidati al personale sanitario.

In via precauzionale è stato evacuato tutto lo stabile.

Terminate le operazioni e le necessarie verifiche, tutti gli abitanti rientravano nelle loro abitazioni.

L’appartamento interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile dal tecnico comunale e posto sotto sequestro dall’ufficio di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco.

Sul posto anche personale Enel e Italgas per l’interruzione delle rispettive erogazioni, onde permettere di operare in totale sicurezza.