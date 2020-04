Appalti Iren Genova: lavoratori Siteco senza stipendio in sciopero

Ci sono attività che anche in tempo di coronavirus non si possono fermare, in base al Codice Ateco 42, costruzione di opere di pubblica utilità.

E’ il caso del comparto gas e acqua che fornisce le utenze pubbliche e private e le aziende.

In questo comparto, a Genova gestito da Iren, lavorano molte ditte in appalto.

Tra queste, la Siteco che non pagherebbe i propri operai da due mesi.

Lo denunciano le segreterie sindacali di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil Genova.

Secondo quanto spiegano i sindacati: “Non sono arrivati né gli stipendi di febbraio né quelli di marzo” per questo “Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil hanno chiesto più volte alla capofila, il consorzio Integra con sede a Modena, di intervenire per sanare la situazione e in subordine lo chiederanno direttamente a Iren”.

Al momento non ci sarebbero state risposte e da ieri i lavoratori della Siteco sono in sciopero.

“E’ evidente – puntualizzano i sindacati – come questa situazione rappresenti un vero e proprio paradosso nella crisi che stiamo vivendo: da un lato lavoratori che, pur nell’emergenza, sono costretti a lavorare per la collettività, dall’altro, aziende incuranti dei drammi che i loro comportamenti possono provocare nelle famiglie dei propri dipendenti”.

Le richieste di Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil sono due: la prima, che al più presto vengano pagate le spettanze ai lavoratori, e la seconda che le stazioni appaltanti vigilino maggiormente sulle ditte in appalto rispetto all’applicazione dei contratti di lavoro.