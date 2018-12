Aperta nella notte rampa tra Genova aeroporto e via Guido Rossa

E’ stata aperto nella notte il cosiddetto ‘lotto 10’, la nuova rampa che collega via Guido Rossa con il casello di Genova Aeroporto.

I lavori sarebbero dovuti terminare a fine febbraio 2019, secondo le previsioni iniziali. Però, in seguito al crollo del ponte Morandi e per non fare collassar eil traffico in zona, i tempi sono stati accorciati e la rampa con quasi tre mesi di anticipo.

La rampa darà più respiro al traffico incessante tra Sestri Ponente e Cornigliano. L’opera è costata 14 milioni di euro,

Attualmente non è più possibile imboccare dall’autostrada il bypass che era stato realizzato in seguito alla chiusura al transito dei mezzi pesanti del viadotto di via Pionieri e Aviatori d’Italia per raggiungere via della Superba.

I mezzi pesanti, ora, si immetteranno direttamente nella Guido Rossa appena usciti dall’autostrada mantenendo l’unica corsia di sinistra.

La rampa è stata aperta inizialmente a due corsie, una a scendere e una a salire.

E’ in fase di costruzione la seconda rampa che andrà ad affiancarsi a quella già presente sopra via Siffredi per far diventare due le corsie per senso di marcia saranno due con i lavori che dovrebbero terminare a metà marzo.