Anziano scooterista muore dopo scontro con pedone

Il pedone sarebbe stato indagato per omicidio stradale

Un anziano ultraottantenne sarebbe stato indagato per omicidio stradale in quanto lo scorso 26 giugno ha attraversato la strada fuori dalle strisce in via Emilia facendo cadere uno scooterista suo coetaneo che è morto dopo 3 mesi di agonia in ospedale.

L’incidente era avvenuto in via Emilia fuori dal passaggio pedonale.

Qui il pedone, che stava attraversando la strada, era indeciso se passare o meno prima dello scooter. L’indecisione è stata fatale ed entrambi sono caduti, rimanendo feriti.

Soccorsi dal 118 e trasportati all’Ospedale Galliera, il conducente del motociclo in codice rosso è apparso subito il più grave e, successivamente, è deceduto.