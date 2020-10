Anticorpi Covid persistono mesi, prof. Bassetti: buone notizie in Italia non vengono date

“Perché le buone notizie pubblicate sulla più prestigiosa rivista al mondo (Science) in Italia non vengono date?

In questo studio americano svolto a New York si dimostra che oltre il 90% di chi è venuto in contatto con SarsCoV-2 dopo più di 5 mesi ha anticorpi neutralizzanti forti e robusti in grado di difenderci dal coronavirus. Un messaggio positivo da condividere”.

Lo ha dichiarato oggi su fb il prof. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, che ha pubblicato anche l’immagine con il testo dell’articolo di Science.

Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months

“In Italia – ha aggiunto il prof. Bassetti – c’è una situazione difficile ma gestita con troppo disordine. Ci vuole una regia unica con decisioni condivise. Sangue freddo e interventi rapidi ed efficaci. Meno annunci e più operatività”.